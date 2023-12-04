يحيى الفخراني: ريهام عبدالغفور "كوبي" من والدها..ولم أجاملها في مسرحية "الملك لير"

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن الفنان الراحل أشرف عبدالغفور أدى دوراً في مسرحية "الملك لير" من أهم الأدوار، نظرا لأنه كان في نفس مستوى "لير" نفسه، وقدم شخصية في المسرحية مهمة وعظيمة، وهذا الدور كان آخر الأعمال المشتركة التي جمعت بينهما.

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لا يشعر بأن أشرف عبدالغفور توفي، لأنه موجود بأعماله وبقيمته، كما أنه موجود بابنته الفنانة ريهام عبدالغفور.

وأشار إلى أن ريهام عبدالغفور "كوبي" من والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، ولم أجاملها إطلاقا في أن تشترك معه في مسرحية الملك لير، رغم أن والدها بمثابة أخ له، إلا أن "ريهام" أدت دوراً من أهم الأدوار في المسرحية، وهو دور "كورديليا".