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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم: السيسي يسأل في تفاصيل دقيقة جدًا.. ومتابع ومنصت للحديث جيدا

رضا حجازي
رضا حجازي

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل جديدة عن تكليفه بوزارة التعليم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص ويتناقش معه في تفاصيل غاية في الدقة.

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رضا حجازي: الرئيس السيسي يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص فيه

وأضاف رضا حجازي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تحدث معه في أول اجتماع بعد تكليفه بالوزارة عن عدد المعلمين، وعن طبيعة المناهج هل تختص بالمادة العملية أو بنواحي الشخصية، كما سأل الرئيس عن ميزانية تشغيل المدرسة.

وأكد أن الرئيس السيسي يسأل في تفاصيل دقيقة جدًا وهو متابع ومنصت للحديث ويجري حوارًا لكي يكون هناك قناعة بالحوار، مشيرًا إلى التعليم الفني أخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الرئيس، وكذلك المدارس المتميزة وجودة التعليم حتى الغياب في المدارس.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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