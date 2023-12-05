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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يحيى الفخراني: فلسطين في القلب دون ادعاء.. وخطة تهجير أهل غزة ساذجة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إنه يحب الحديث عن القضايا المختلفة بما فيها القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الفنية، لأنها تكون أكثر تأثيرا وتدخل في القلب، ومن خلال وجوده في مجلس الشيو؛ يضطر في بعض الأوقات لأن يتحدث عن هذه القضايا.

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه عندما عقد المجلس جلسة استثنائية للحديث عن القضية الفلسطينية؛ عقدها لأن فلسطين في القلب دون ادعاء، ومصر طوال تاريخها تتحمل على عاتقها القضية الفلسطينية.

وأشاد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قال إن حدود مصر خط أحمر، قائلا إن إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة ليكون الضرب في مصر وسيناء وتنتهي القضية الفلسطينية، وهذه الخطة ساذجة.

وأوضح أنه في وقت ما، فُتحت الحدود بين مصر وغزة بشكل ساذج، ولكن تم لملمة الموضوع، كما أن المصريين لن يسمحوا بالتهجير؛ لأن الأرض والعرض متساويان عندهم.

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