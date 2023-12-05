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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا حجازي يكشف عوامل الجذب التي وضعتها الوزارة لعودة الطلاب للمدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه تولى الوزارة بعد فترة كورونا وكان الطلاب لا يحضرون للمدارس، وكان لابد وقتها من عمل أساليب جديدة تجذب الطلاب للمدارس.

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رضا حجازي: الرئيس السيسي يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص فيه

وأضاف رضا حجازي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم عمل يوم ترفيهي ويوم ثقافي، وتم إعادة أعمال السنة، وتخصيص نشاط بحثي لكل فصل لأن تعليمنا تنافسي حتى يتم تجهيزه لسوق العمل.

وتابع، أن الرئيس السيسي سأله عن توقعه عن نسب الحضور بعد هذه العوامل حتى يكون مسئولًا عنه، فأكد أنه يتوقع أن تصل من 75 إلى 80%.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

رضا حجازى الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم الرئيس السيسي جذب الطلاب دكتور محمد الباز

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