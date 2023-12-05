المرشح حازم عمر يكشف عن أول قراراته حال فوزه بانتخابات الرئاسة

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر عن أول ثلاثة قرارات سوف يتخذها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية وهي تخفيض أسعار الدواء والغذاء والسيطرة على التضخم.

وقال حازم عمر، خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"عندي مؤشر التضخم العام يقترب من 40% ولكن تضخم الغذاء 73% وهذا نوع من التضخم يهد حجومات في الدول اليدموقراطية يوقع حكومات كاملة "، لافتاً إلى أن أول قرار سوف يتخذه هو رفع الضرائب والرسوم الجمركية على الغذاء والدوا ء لقوائم إختارنها بناية تمثل إحتياجات البيت المصري يومياً وشهرياً واسبوعياً ".

وتابع المرشح حازم عمر، أنه وحتى لايحدث زيادة في عجز الموازنة نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على الغذاء والدواء سيتم توفير موارد اخرى تعوض هذا النقص لحساب الطبقات المتوسطة والضعيفة قائلاً : خمسة قوائم تضم البقوليات مثل الفول واللحوم الحمراء البيضاء والحمراء والالبان ومنتجاتها كافة المنتجات التي لاتستغني عنها الطبقات الضعيفة والمتوسطة".