شبورة مائية.. هيئة الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن مصر ستشهد شبورة مائية وضبابا يؤدي لانعدام الرؤية خاصة في المناطق الزراعية والطرق الصحراوية والسواحل البحرية بدأت من اليوم وتستمر ليومين وتتكون من الساعة ١٢ صباحا وتزداد فجرا وتستمر حتى ساعات الصباح الباكر.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن انخفاض درجات الحرارة في شهر ديسمبر و يناير وفبراير سيؤدي إلى استمرار الشبورة المائية وتصل لحد الضباب.

وأشارت إلى أن الأمطار من المتوقع هطولها غدا على سلاسل جبال البحر الأحمر خليج العقبة وجنوب سيناء ومن المتوقع بسبب طبيعة هذه المنطقة ممكن أن تتحول إلى سيول.