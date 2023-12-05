توليه التعليم وأول تكليف من السيسي.. أبرز تصريحات رضا حجازي مع الباز في الشاهد

وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": الرئيس السيسي أكد على هذا المبدأ بالاجتماع الأول

وزير التريبية والتعليم يكشف لـ"الشاهد" كيف أقنع الرئيس بعودة الأسئلة المقالية للثانوية العامة

رضا حجازى لـ"الشاهد": اهتمام الرئيس السيسى بقطاع التعليم غير مسبوق

وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى وجه بتعيين 150 ألف معلم

اطلق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عدة تصريحات هامة خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما يقتنع يدعم بشكل كبير وبعد الاجتماع معه تجد خطابات من مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم في الاجتماع وتكون ملزمة.

وأضاف رضا حجازي"، أن أول مبدأ أكد عليه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعد توليه منصبه هو أن جميع الوزارات تعمل بشكل متكامل.

وتابع، أنه عندما أقام يومًا رياضيَا وثقافيًا إذا كانت المدرسة لا يوجد فيها مكان لممارسة الرياضة فإنه يتم إرسال الطلاب لمركز شباب تابع لوزارة الشباب والرياضة ويتم تدريبهم تحت إشراف كوادر رياضية، وكذلك وزارة الثقافة تساعدهم في تنظيم يومًا ثقافيًا للطلاب، ويوجد تكامل مع كافة الوزارات.





قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه في أول لقاء له مع الرئيس السيسي بعد توليه الوزارة، تحدث معه عن امتحانات الثانوية العامة، ونظام البابل شيت، مؤكدًا أن البابل شيت يعتمد على التعرف على الإجابة وليس إنتاجها.

وأضاف ، أنه قال للرئيس أن أولادنا عندما يتم امتحانهم بهذا الشكل لو طلب منهم عمل مذكرة عرض لن يعرفوا لأنهم اعتادوا على وجود الإجابة.

وأكد أن نسبة الأسئلة المقالية تكون موجودة مع الاختيار المتعدد الأسئلة المقالية القليلة التي بها تكثيف وتصحيحها يكون موضوعي فقال له الرئيس "هترجع التصحيح البشري"، فأخبره أنه من الممكن عمل إسكان لإجابة الطالب ويتم إرسالها لمدرسين ليصححوها.

وأكد ان تصحيح هذه الورقة يتم عبر مدرسين وإذا زادت إحدهما عن نصف درجة فإنها تمرر لمدرس ثالث وهذا حدث فقال الرئيس "أنا موافق 15% أسئلة مقالية قصيرة"، مشيرًا إلى أنه شكره لأن 15 مثل 20 لأن الطالب وقتها سيذاكر من أجل إنتاج الإجابة وهذه من المسائل التي تدخل فيها الرئيس.

وأشار إلى أن الطرق التقليدية في التصحيح كانت تتم على ترابيزة واحدة مع وجود المراجع معهم.

وتابع أن الرئيس سأل عن القدرة التشغيلية بالمدارس، وميزانية المدرسة وكان هذا السؤال مفاجئًا له، مؤكدًا أن الرئيس يتدخل في التفاصيل بدقة جدًا ويسمع بانصات بالغ.



قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه تولى الوزارة بعد فترة كورونا وكان الطلاب لا يحضرون للمدارس، وكان لابد وقتها من عمل أساليب جديدة تجذب الطلاب للمدارس.

وأضاف "، أنه تم عمل يوم ترفيهي ويوم ثقافي، وتم إعادة أعمال السنة، وتخصيص نشاط بحثي لكل فصل لأن تعليمنا تنافسي حتى يتم تجهيزه لسوق العمل.

وتابع، أن الرئيس السيسي سأله عن توقعه عن نسب الحضور بعد هذه العوامل حتى يكون مسئولًا عنه، فأكد أنه يتوقع أن تصل من 75 إلى 80%.









وتابع، أن الرئيس السيسي سأله عن توقعه عن نسب الحضور بعد هذه العوامل حتى يكون مسئولًا عنه، فأكد أنه يتوقع أن تصل من 75 إلى 80%.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث معه أن هناك مشكلة في قناعة المجتمع المصري بالتغيير وأنه يريد منه العمل عليها وإكمال التطوير بالوزراة لأنه يخص الدولة وليس الوزير، مؤكدًا أن هذه أهم النقاط التي تحدثا فيها.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول اجتماع معه بعد حلفه لليمين، كان نصيب وزارة التربية والتعليم كبيرًا، حيث حثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير ولابد أن تشعر الأسرة أن الدولة تعمل لها، كما طالبه الرئيس بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

وتابع، أن الرئيس قال له أننا نريد تعليم وبناء شخصية الطلاب وأن نبني منهم جيلًا قادرًا على تحمل المسئولية، كما كلفه الرئيس بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين لأنهم قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أنه تم العمل على كل هذه التكليفات.





قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف كل عام.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه قد تم إجراء دراسة لكل مادة في كل إدارة تعليمية وليس فقط مديرية تعليمية، وقد كنت خلال هذا التوقيت نائب وزير المعلمين، وبالتالي تم تحديد الاحتياجات وفق كل إدارة تعليمية وتم مراجعتها بشكل صارم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتابع: "كان لابد لنا أن نستفيد من الدروس السابقة وما حدث من مشكلات تعرضنا لها في السابق، وبالتالي قمنا بتغيير اللائحة في القانون بأن الإعلان يكون لكل محافظة، على سبيل المثال محافظة الدقهلية تحتاج إلى 20 معلم لمادة العلوم، و30 معلم لمادة الرياضيات، وبالتالي ينزل الإعلان لمحافظة الدقهلية، ليقدم فيه ابن محافظة الدقهلية، فلو تم تقديم مواطن على محافظة الدقهلية وهو في البطاقة من محافظة القاهرة سيتم رفضه إجرائيًا".



قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقطاع التعليم بشكل غير مسبوق، حيث تم تطوير ملف التعليم منذ توليه الحكم، ولهذا تم تدشين فكرة بناء الإنسان المصري، وكذلك تم عمل بنك المعرفة، وبالتالي هناك اهتمام كبير بالتعليم منذ عام ٢٠١٤.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان هناك تحديات كثيرة واجهت الدولة المصرية وبخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم منذ عام 2014، ولهذا عملت الدولة على قدم وساق من أجل التغلب على هذه الصعوبات.

تطوير المنظومة التعليمية

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية قامت باتخاذ بعض الإجراءات من أجل التغلب على تحديات ملف التعليم، حيث تم تخفيف حدة عقم المناهج بسبب غياب عنصر التجدديد من خلال تطوير ١٤٠ منهج وفق المواضفات التعليمية الدولية، الاهتمام ببناء شخصية الطالب، توفير أكبر قدر ممكن من المدرسين ذات التخصص العلمي الخاص بكل مرحلة، التخفيف من العنف في إصدار الحكم على نتائج الطلاب في السنوات الأولى من الابتدائية، حيث تم الاستعانة بالفاظ الوصف بدلًا من العنف في قول أن الطالب راسب وهو في أولى خطواته بالتعليم.