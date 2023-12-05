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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد كريمة: لا وجود لمصطلح أهل الذمة في الوقت الحالي.. فيديو

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا وجود لمصطلح أهل الذمة في الوقت الحالي، مضيفا:" مفيش أهل ذمة دلوقتي ".

 

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" المواطنة جعلت المواطنين على قدم المساواة في كل شيء ولا فرق بين مسلم وغير مسلم في الوطن ".

 

 وأضاف احمد كريمة :" الفقهاء زمان لجأوا إلى مطلح أهل الذمة لأنه لم يكن هناك رقم قومي أو جواز سف وأرادوا أن يميزوا في الأحكام التي تخص المسلمين وغير المسلمين ".

 

 وتابع أحمد كريمة :" أهل الكتاب طائفتان وهم اليهود والمسيحيون "، مضيفا:"  النبي محمد عندما هاجر من مكة للمدينة قام بإبرام المعاهدات السليمة مع يهود يثرب ".

 

 واكمل احمد كريمة :" اليهود غدروا وخانوا النبي محمد بعد ذلك"، مضيفا:" كما أتى وفد من نصارى نجران للنبي للتعرف على الدين الجديد وقرأ عليهم النبي القرأن وصلى المسيحيون في مسجد النبي محمد أمام الرسول والصحابة لكنهم لم يقتنعوا بالإسلام ".

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