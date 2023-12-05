أحمد كريمة: لا وجود لمصطلح أهل الذمة في الوقت الحالي.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا وجود لمصطلح أهل الذمة في الوقت الحالي، مضيفا:" مفيش أهل ذمة دلوقتي ".

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" المواطنة جعلت المواطنين على قدم المساواة في كل شيء ولا فرق بين مسلم وغير مسلم في الوطن ".

وأضاف احمد كريمة :" الفقهاء زمان لجأوا إلى مطلح أهل الذمة لأنه لم يكن هناك رقم قومي أو جواز سف وأرادوا أن يميزوا في الأحكام التي تخص المسلمين وغير المسلمين ".

وتابع أحمد كريمة :" أهل الكتاب طائفتان وهم اليهود والمسيحيون "، مضيفا:" النبي محمد عندما هاجر من مكة للمدينة قام بإبرام المعاهدات السليمة مع يهود يثرب ".

واكمل احمد كريمة :" اليهود غدروا وخانوا النبي محمد بعد ذلك"، مضيفا:" كما أتى وفد من نصارى نجران للنبي للتعرف على الدين الجديد وقرأ عليهم النبي القرأن وصلى المسيحيون في مسجد النبي محمد أمام الرسول والصحابة لكنهم لم يقتنعوا بالإسلام ".