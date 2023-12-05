اقتصاد السعودية| انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الرابعة.. اليوم

ينطلق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الرابعة، اليوم بالمملكة العربية السعودية، والذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور تحت شعار " عالم التمور" في الفترة من 5- 14 ديسمبر2023، بمدينة الرياض.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية يأتي ذلك تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الملك سعود والرابطة الدولية لمنتجات النخيل الثانوية.

ويتضمن المؤتمر عدد من المتحدثين من الوزراء والسفراء والقيادات الحكومية، ومستوردي التمور، وأخصائيي التغذية، ومطوري ومقدمي التقنيات، والجمعيات الأهلية، وقادة مصانع الأغذية، والأكاديميين، ورواد الأعمال من أكثر من 20 دولة.

ويصاحب المؤتمر معرض "عالم التمور" الذي يتضمن عدد من الفعاليات المتنوعة من الطهي والتذوق والتسوق والتعلم، ويسلط الضوء على الاحتفاء بأهمية الموروث الثقافي والتاريخ العميق للنخيل والتمور في المملكة.