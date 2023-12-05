شركة السوبر جيت تسجل إيرادات بقيمة 367 مليون خلال عام 2022

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، ، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحيث بلغت إيرادات النشاط في عام 2022 مبلغ 367 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه عن عام 2021 وبزياده قدرها 78 مليون جنيه وبنسبه تطور 27% كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2022 42000 رحله مقابل 40.000 رحله في عام 2021 وبزياده 2000 رحله بنسبه تطور 5% فيما بلغ عدد الركاب في عام 2022 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب في عام2021 وبزياده قدرها 400 الف راكب بنسبه تطور 7%.

وتم استعرض خلال اجتماع الجمعية العامة ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها حيث تم التشغيل الفعلى لمحطه عـــــــــدلي منصــــــــــور والاعتماد عليها كمحطة رئيسيه في اعمال الحجز و تكثيف التشغيل بها فى عام 2022 خاصة وان محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية عملاقة يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل (خط عدلي منصور / السويس – القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو – اتوبيسات السوبرجيت - الاتوبيس الترددي ) بالاضافة الى استعراض ماتم من التشغيل الفعلي للمحطات الجديدة ( المحطة النموذجية بنادي السكة الحديد - المحطة المركزية الجديـــــدة في مجمع المواقــــــــف بمحافظة بورسعيـــــــــــد - محطــــة سوهــاج الجديــده ) وتجديد مكاتب الحجز في محطات ( الترجمان – نادي السكة – محطة محرم بك( داخلي/دولي) – قنا – اسيوط – ميامي )وكذلك المشاركــــــــــة في الأعــــداد والتجهيــــــــز والتنفيذ لنقـــــل الوفـــود بمؤتمــــــــر المنـــــاخ COP27 بمدينـــــة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 وكذا تدعيم اسطول الشركة بعدد (20) حافله (49) راكب فى عام 2022 وكذا زياده أصول الشركة – شراء / حق الانتفاع من الاراضى لانشاء محطات / جراجات خاصة بالشركة في محافظات مختلفة لافتا الى تحديث منظومـــــة الإطفــــــاء والكـاميرات بالجـراجات والمحطــــــــات ورفـع الكفــــــــاءة الفـــنيـــة لعدد 18 حافلة واجراء الصيانة الوقائيه لجميع الحافلات واستخدام الوسائل الحديثة للحـــــــد مــــــن الأعطـــــــــــــــال وتشغيل اول محطة شحن اتوبيسات كهربائية في مصر .

كما تم استعراض التطور فى نشاط الشركة خلال عام 2023 حيث تم وضع خطه لزيادة اسطول الشركة ليصبح 350 حافله بدلا من 200 حافلة خلال 5 سنوات بزياده (150) حافله بالتوازي مع رفع الكفاءه الفنية للحافلات الحالية وتم البدء باستلام (10) حافلات MCV500..و انشاء مناطق مركزية جديده (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور في اسطول الشركة بمناطق (أسيوط - الغردقه - بدر – طريق بلبيس) وكذلك فتح خطوط جديده(المنصوره-السويس-الاسماعيليه-......) بالاضافة الي التوسع فى الخطوط القائمه بالتوازى مع خطة تطوير الاسطول وكذا تفعيل الجانب السياحى من خلال السياحه الداخليه – السياحه الدينيه(حج-عمره) والتطوير و التوسع في النقل الذكى الأخضر المستدام من خلال( منظومه النقل داخل العاصمه الاداريه الجديده و تشغيل منظومة الاتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري فور الانتهاء من المنظومة)

و أكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء مشيرا الى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب مضيفا ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

لافتا الى ان تحديث الاسطول يجب يكون ذلك بالتوازي مع استمرا تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة ،والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافةوتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.