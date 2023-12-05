أخبار العالم| الاحتلال يسيطر على مخيم معسكر الجديد في نابلس.. انتشار مرض معوي بين جنود الاحتلال.. الصحة العالمية: قلق من تفشي الأوبئة بقطاع غزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
الاحتلال يسيطر على مخيم عسكر الجديد في نابلس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية
روسيا.. إحباط محاولة لشن هجوم إرهابي من كييف باستخدام 35 طائرة مسيرة
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا. كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعمل مع الشركاء لتوفير ممرات بحرية آمنة للشحن العالمي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ سيواصل التنسيق لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر، من خلال جولة سيقوم بها في منطقة الخليج الأسبوع الجاري
عسكريون إسرائيليون: كل مدنيين يسقطان بغزة يقابلهما تصفية عنصر من حماس
أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون الاثنين أنه مقابل كل مدنيين يقتلان في الهجوم على قطاع غزة، يُقتل مقاتل من حركة حماس .
عشرات الإصابات بالرصاص الحي بين عناصر قوات الاحتلال في الضفة الغربية
افادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عشرات الإصابات بالرصاص الحي وقعت بين عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
صحيفة عبرية: انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي
أفادت صحيفة واينت الإسرائيلية بانتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 18 جنديا من قطاع غزة لتلقي العلاج.
الصحة العالمية: قلق من تفشي الأمراض على نطاق واسع في قطاع غزة
وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنهم يشعرون بالقلق إزاء تفشي الأمراض على نطاق واسع في ظل عدم قدرة الكثيرين من سكان غزة على الحصول على مياه نظيفة بالإضافة إلى الصرف الصحي.