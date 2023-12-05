أخبار العالم| الاحتلال يسيطر على مخيم معسكر الجديد في نابلس.. انتشار مرض معوي بين جنود الاحتلال.. الصحة العالمية: قلق من تفشي الأوبئة بقطاع غزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا. كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ سيواصل التنسيق لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر، من خلال جولة سيقوم بها في منطقة الخليج الأسبوع الجاري

أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون الاثنين أنه مقابل كل مدنيين يقتلان في الهجوم على قطاع غزة، يُقتل مقاتل من حركة حماس .

افادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عشرات الإصابات بالرصاص الحي وقعت بين عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

أفادت صحيفة واينت الإسرائيلية بانتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 18 جنديا من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنهم يشعرون بالقلق إزاء تفشي الأمراض على نطاق واسع في ظل عدم قدرة الكثيرين من سكان غزة على الحصول على مياه نظيفة بالإضافة إلى الصرف الصحي.