حدث ليلا.. الأهلي يعلن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية.. والأرصاد تكشف حالة طقس اليوم.. وخان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ بداية الحرب.. طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:

قال أنس الشريف، الصحفي داخل مستشفى كمال عدوان في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت بكثافة محيط المستشفى شمال القطاع؛ ما أدى إلى وقوع أضرار.

وأضاف أنس الشريف، في رسالة صوتية، مساء الإثنين، إن الوضع 'خطير للغاية'.

انقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة، في وقت شهدت فيه مدينة خان يونس القصف الأعنف منذ بداية الحرب مع مواصلة القوات والدبابات الإسرائيلية شن حملة برية لاستهداف مقاتلي حركة حماس.

وكثفت القوات الإسرائيلية من حدة القصف على مناطق في جنوب القطاع، حيث تعرض غرب مدينة خان يونس ليل الاثنين إلى قصف عنيف، بحسب مراسل العربية/الحدث.

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

“قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء/ خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق/ خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد/ خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست”.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة، مشيرًا إلى أن الكثافات تختلف في مصر من منطقة لأخرى، فهناك مناطق كثافتها عالية وأخرى معتدلة جدا.

وأضاف رضا حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "هناك مدارس في الجيزة والقاهرة بها كثافات عالية، وليس لدينا مساحة للبناء فيها، حتى ولو كان لدينا المبلغ المالي والاعتماد، فنحن لا نجد المساحة اللازمة للبناء، وهو ما يجعلنا نخرج من الحيز العمراني للطلاب".

تحدث الفنان القدير يحيي الفخراني ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، عن ذكرياته مع الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وعن كواليس أعمالهم الفنية التي جمعتهما.