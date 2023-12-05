إبراهيم صلاح يرد على شائعات تدخل ميدو في عمله

قال إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمدير الفني لفريق ٢٠٠٣ إنه يفتخر بوجود ميدو وباقي رموز الزمالك خلفه وتشجيعهم للاعبين أثناء ديربي الشباب أمام النادي الأهلي.

وقال إبراهيم صلاح في اتصال هاتفي مع الإعلامي طارق يحيى في برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك إن ميدو دائم المساندة لفرق الشباب وسبق أن حضر مباراة لفريق ٢٠٠٥ للفريق أمام نادي زد ، كما أشار إلى أن ميدو لم يكن وحده من رموز الزمالك الحاضرين وانما تواجد عديد النجوم وهو يفتخر بذلك لمساندتهم له وللفريق مشيرا إلى أن ميدو جاء من السفر مباشرة إلى نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي ٢/١ في قمة دوري الشباب مواليد ٢٠٠٣ ليعتلى الفريق صدارة جدول الدوري بفارق ٣ نقاط عن الأهلي.