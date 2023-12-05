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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رابطة المرأة المصرية تشيد بجهد سيدات الجاليات وسلاسة إجراءات التصويت بالخارج

صدى البلد

 

أصدرت غرفة العمليات المركزية التي شكلتها   رابطة المرأة المصرية لدعم ومتابعة الانتخابات بالخارج والتي جرت علي مدي ثلاثة أيام تقريرها النهائي عقب إنتهاء عمليتي التصويت والفرز.

وفيما أشادت السيدة ريهام العادلي رئيس الرابطة، بالجهد الكبير الذي قامت به سيدات الجاليات في عملية تصويت الخارج في الانتخابات الرئاسية خاصة حملات طرق الأبواب لتحفيز الأسر المصرية  وتكثيف التصويت  في الانتخابات خلال أيام التصويت.

رصد تقرير غرفة العمليات التزام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم التي خصصت لها لجان انتخابية وعددها ١٢١ دولة ، بكافة تعليمات  الهيئة الوطنية للانتخابات خاصة ما يتعلق بعدم  السماح مطلقًا بأي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار المراكز الانتخابية أو في محيطها الذي يخضع لإدارتها وسيطرتها.


وأشار التقرير إلي كفاءة آداء الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمكنها من خلال فريق الدعم الفني التابع لها، من حل بعض المشكلات التقنية البسيطة  التي طرأت في بعض السفارات والقنصليات والتي تعد علي أصابع اليد الواحدة ، في وقت وجيز ودون أن يتسبب ذلك في عرقلة التصويت، وهو أداء يعكس مهارة وتخطيط كبيرين فيما يتعلق بالمشاكل المتوقعة وطرق السيطرة السريعة عليها.

ورصد التقرير نجاح المرأة المصرية وجهود الجهات المختلفة التي أدت إلي احتشاد المصريين في الخارج مع أسرهم وأطفالهم منذ اليوم الأول في مقار التصويت  بشكل حضاري وديمقراطي.


وأشار التقرير إلي بذل السفارات والقنصليات كافة الجهود  لتيسير قيام  المواطنين بممارسة حقهم الدستوري انتظام العملية الانتخابية، مشيدًا في الوقت ذاته بحرص المصريين في الخارج علي الانتقال لمقار التصويت مهما كانت العقبات سواء الطقس السيء أو بعد أماكن إقامتهم كما في الصين والولايات المتحدة الأمريكية علي سبيل المثال. 
ورصد التقرير كثافة في التصويت العائلي في دول الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية وبعض الدول الكبري مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا .


ولفت التقرير إلي حرص الفنانات المشاركات في فعاليات وأنشطة خارج البلاد مثل مهرجان قرطاج بتونس ، وكذلك المشاركات في قمة الأمم المتحدة للمناخ بدبي cop28  علي الاداء بأصواتهن .


ومن جانبها أكدت رئيس الرابطة ريهام العادلي أن الوعي الوطني وسلاسة الاجراءات كانت سببًا  رئيسيًا في كثافة التصويت، وأن أبرز ما لفت النظر في آداء غرفة عمليات الرابطة  أنها لم ترصد أي  مخالفات يمكن أن تكون  مؤثرة بأي شكل على سير العملية الانتخابية، حيث انتظمت العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في أجواء ديمقراطية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتليق بالشعب المصري العظيم.

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