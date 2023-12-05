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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هنكمل معاك حلمنا .. رسائل خاصة من المواطنين للرئيس

صدى البلد

قضت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 5ساعات داخل محطة مصر بالقاهرة حيث التقت مع أعداد كبيرة من المسافرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتلقت الحملة العديد من رسائل المحبة والدعم للرئيس من الموطنين  الذين أكدوا أن مصر في دولة 30 يونيو الجديدة أصبحت قد الدنيا برئيسها البطل السيسي وجيشها وشرطتها خير أجناد الأرض وشعبها العظيم.


وقال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان للحملة :" اكتشفنا خلال اللقاءات مع المواطنين حرصهم الشديد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 10و11و12 من الشهر الجاري  حيث أجمعوا على منح أصواتهم لمن أعاد الهوية المصرية من جديد..لمن يبني ويعمر بقوة وعزيمة الأبطال في كل ربوع مصرنا الحبيبة.لمن قضي على الإرهاب وأعاد شريان الحياة من جديد للمصريين ".


وأضاف طواله: إن جميع من تحدثنا معهم رجال وشباب وسيدات اتفقوا على إن الرئيس السيسي هو الأمل في غد مشرق ومستقبل افضل يبني بسواعد أبنائه المخلصين ولابد أن نستكمل معه مشوار "الحلم" والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ولم تحدث منذ 100سنة.

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