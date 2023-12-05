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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنابل فسفورية واستشهاد عائلات..

في اليوم الـ60.. قوات الاحتلال تواصل مـ جازرها بحق الفلسطينيين

ارشيفي
ارشيفي

تواصل القوات الإسرائيلية حربها المستعرة ضد قطاع غزة لليوم الستين علي التوالي حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.


فقد تجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب ال ١٦ ألف فيما زاد عدد الجرحى عن ٤٢ الفا.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية الي ان أعداد من الشهداء والجرحى قد وصلوا إلى مشفى ناصر جراء استهدافات الاحتلال لمناطق مختلفة بخانيونس الليلة الماضية، معظم من الأطفال والنساء.

فيما نفذت طائرات الاحتلال حزاما ناريا عنيفا في بني سهيلا شرق خانيونس بالإضافة الي إلقاء قنابل الفسفور بشكل مكثف شمال وشرق خان يونس.

واستهدف الـقصف منزل لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرقي خانيونس ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بجانب استشهاد عائلات بأكملها جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل مدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة.


كما ارتقى أكثر من 15 شهيدا جرّاء قصف الطيران الحربي الاسرائيلي عددا من المنازل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي مربع العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة مع حزام ناري محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات استهدفت محيط مسجد صلاح شحادة وجمعية الصحوة في شمال قطاع غزة

بينما اشتعلت النيران شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة نتيجة قصف للطيران الإسرائيلي باستعمال القنابل الحارقة.

وارتقى عشرات الشهداء جراء استهداف الاحتلال مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على النصيرات والمغازي ودير البلح والبريج وسط قطاع غزة ما خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وانقطعت الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة لنحو ١٢ ساعة مما أعاق جهود عمليات الإنقاذ.

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