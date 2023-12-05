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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رداً على المجازر بحق المدنيين.. «كتائب القسام» تقصف بئر السبع

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم الثلاثاء، قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

كما أعلن مجاهدو القسام استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس.

وأضافوا أنه استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

من ناحية أخرى، استُشهد شاب واعتُقل شقيقه صباح اليوم، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً)، من قلنديا شمال القدس، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأفاد شهود وعيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب.

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