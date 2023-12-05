تحديث سوق العبور.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم من 4 إلى 7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 15 جنيها للكيلو، والبصل إلى 22 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 14 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 7 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا الخضراء فسجّلت 7 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيها للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 7 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات، والألوان 24 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 11 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 14 جنيها، و البامية 40 جنيها، والثوم من 40 إلى 70 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، والبرتقال ابو سرة 8 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيه، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 45 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 11 جنيها، وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا، وسجّل الكيوي 30 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 25 جنيها، و الباباظ 14 جنيهات، و الزنجبيل 70 جنيها.

