عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث سوق العبور.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

الأسعار
الأسعار

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم
ووصل سعر الطماطم من 4  إلى 7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 15 جنيها للكيلو، والبصل إلى 22 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 14 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 7 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا الخضراء فسجّلت 7 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة
ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيها للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 7 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات، والألوان 24 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 11 جنيها.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور
وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 14 جنيها، و البامية 40 جنيها، والثوم من 40 إلى 70 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 5.5 جنيه.

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء
ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، والبرتقال ابو سرة 8 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيه، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 45 جنيها.

 

سعر الفاكهة اليوم
ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 11 جنيها، وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا، وسجّل الكيوي 30 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 25 جنيها، و الباباظ 14 جنيهات، و الزنجبيل 70 جنيها. 
 

الخضراوات الخضراوات والفاكهة اسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء سوق العبور للجملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

ترشيحاتنا

العمود الفقري للتنمية.. كيف أنقذت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المحلي|أرقام مبشرة

السيسي يستعرض سبل تعزيز التعاون في ملف الطاقة مع رئيس قبرص

كواليس جلسة التحقيق مع حسين الشحات في بلاغ الشيبي

بسعر 5300 جنيه.. هواوي تطلق موبايل أسطوري جديد بأقوى كاميرا وبطارية

تحديث سوق العبور.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ لبحث التطوير والنهوض بالقطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ