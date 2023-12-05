قوات الاحتلال تقصف محيط المستشفي المعمداني وتوجه عاجلا للصحة العالمية

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة حيث سقط عدد من الجرحي بينهم شهيد.

وكان منذ قليل؛ قد وصل عدد من الشهداء والاصابات إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات استهدفت محيط مسجد صلاح شحادة وجمعية الصحوة في شمال القطاع.

فيما استقبلت المستشفى الأوربي في غزة عدد من الجرحي بعد استهداف مدرسة البرش التي تؤوي نازحين في خان يونس.

ومن جانبه؛ أكدت منظمة الصحة العالمية تلقيها رسالة من جيش الاحتلال حيث طلب منها نقل إمداداتها من مستودعاتها الطبية جنوب غزة خلال 24 ساعة، بسبب العمليات البرية .