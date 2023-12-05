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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة طالب سقط عليه جزء من حائط منزل في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، حيث أنه أثناء نقله الرمال إلى منزل أسرته سقط عليه جزء من حائط قديم بالمنزل، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده بانتهاء حياة طالب سقط عليه جزء من حائط قديم بالمنزل، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین بانتهاء حياة الطالب (جاسر ا.ج.س- 14 سنة- ويقيم دائرة المركز)، وبسؤال شقيق والده المدعو (فريد ج.س.س- 44 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء مساعدة نجل شقيقه المذكور في نقل الرمال لمسكنه بذات الناحية سقط عليه جزء من حائط قديم بالمسكن مبني بالطوب اللبن؛ ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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