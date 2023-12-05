كيف تبنى قصرا لك في الجنة.. واظب على هذا العمل واغتنم الفرصة

الله عز وجل زيّن جنّته لعباده، وجعلها مستقرًّا لهم بعد النجاح في امتحانات الدنيا والصبر على بلائها، والحصول على بيتٍ في الجنّة من أعظم الغايات التي يسعى إليها المؤمن في حياته الدنيوية، ولقد عرّف النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بعض أسباب بناء بيتٍ في الجنة، والأعمال التي تُوصل لتلك الغاية العظيمة، وإذا استيقن المسلم عِظم الجنة وجمالها، ودوام النعم فيها، فإنّه يبادر إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، التي تكون سببًا في دخوله الجنان، وبلوغ رضا الله -تعالى- عليه، وأحد أهم هذه الأعمال الصالحة هو ذكر الله تعالى على الدوام.

كيف تبني لك قصرا فى الجنة ؟

وصف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، كيفية بناء قصر فى الجنة وذلك من خلال عمل بسيط إذا واظب عليه المسلم يومياً حقق أمنيته وبُنى له القصر فى الجنة.

واستشهد د.عبد الرازق، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مَنْ ثَابَرَ -أي واظب ولازم- عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".

ولفت إلى أن الإكثار من التسبيح فى اليوم له أجر عظيم ويثاب به المسلم فإذا سبحت 100تسبيحة يُكتب لك 1000حسنة وتمحى 1000سيئة وتزرع 100نخلة فى الجنة فأكثر من" سبحان الله وبحمده".

أكثر عبادة تدخلك الجنة وتفوز بمحبة الرسول

الهدف الأسمى لرسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- هي: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ»، وحسن الخلق يجعل الإنسان يجلس قريبًا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة ويفوز بحبه، وروى عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ ويُؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَشَدِّقُونَ، الْمُتَفَيْهِقُونَ»، ولما سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم -: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وأولى الإسلام عناية كبيرة للأخلاق وحسنها٬ وظهرَ ذلك جليًا في كل ما كان يقوم بهِ رسول الله - عليهِ الصّلاة والسّلام -٬ وكل ما كان يُعرفُ بهِ ويُشهدُ لهُ من أخلاق٬ فقد ذَكر الله سبحانه وتعالى في كتابِهِ العزيز واصفًا نبيّهُ: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» «سورة القلم:4»، ولما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن أخلاق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت «كان خلقه القرآن».

ركعتين توجب لك دخول الجنة

أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن هناك ركعتين يغفر الله سبحانه وتعالى بهما ذنوب العبد ويوجبان له دخول الجنة، وأوصانا بالحرص عليهما، فإذا توضأ العبد وأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين خالصتين لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له دخول الجنة، فورد في صحيح مسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلا وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ».

كيف تبني بيتاً في الجنة

1- الاجتهاد في النوافل، والإكثار منها، ودليل ذلك قول النبي - صلّى الله عليه وسلّم-: «مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةٍ، بَنَي له بيتٌ في الجنَّةِ: أرْبَعاً قبلَ الظُّهرِ، وركعتيْنِ بعدَها، وركعتيْنِ بعدَ المغرِبِ، وركعتَيْنِ بعدَ العِشاءِ، وركعتيْنِ قبلَ الفَجرِ صلاةِ الغَداةِ ».

2-الصبر والحمد عند الابتلاء بوفاة الولد، فقد بشّر النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بأنّه من توفّي له ولدٌ، فصبر واسترجع، بني له بيتٌ في الجنة، حيث قال: "إذا مات ولدُ العبدِ المؤمنِ، قال اللهُ للملائكةِ: قبَضْتُم ولَد عبدي؟ قالوا: نَعم، قال: قبَضْتُم ثمرةَ فؤادِه؟ قالوا: نَعم، قال: فما قال؟ قالوا: استرجَع وحمِدك، قال: ابنوا له بيتاً في الجنَّةِ، وسمُّوه بيتَ الحمدِ".

3-بناء المساجد لوجه الله، ودليل ذلك قول النبي - صلّى الله عليه وسلّم-:"من بنى مسجداً للهِ، بنى اللهُ له في الجنةِ مثلَه، وفي روايةٍ: بنى اللهُ له بيتاً في الجنةِ".

4-ترْك المراء، والكذب، والاجتهاد والسعي في حُسن الخلق، فإنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- اختصّ تلك الأمورعمّن سواها ببناء البيوت في الجنّة، حيث قال: "أَنا زعيمٌ ببيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ، لمن ترَكَ المراءَ، وإن كانَ محقّاً، وببيتٍ في وسطِ الجنَّةِ، لمن ترَكَ الكذبَ، وإن كانَ مازحاً، وببيتٍ في أعلى الجنَّةِ، لمن حسَّنَ خلقَهُ".

5- الدعوة إلى الله تعالى، وإيصال أحد أفضال الإسلام إلى الناس، فإن أتى مسلم عملاً حسناً، فبُني له بسببه بيتٌ في الجنّة، كان لمن دلّ على ذلك الخير كأجره، فإنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: "الدالُ على الخيرِ كفاعلِه".

6 كلمات تجعل لك كنزا من كنوز الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز العرش وهي تعني أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد ولا يكون في هذا الكون شيء إلا ويعلمه"، فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال وما هو ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله »، «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هي باب عظيم من أبواب الجنة ومن المفترض ألا نفوت ذلك الذكر ونداوم عليه ويكون لنا وردا دائما في حياتنا اليومية في جميع الظروف والحالات والمداومة على الاستغفار لأن له ثمرات عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، لأن الذنب يحدث كرب في نفس الإنسان ويظلمها فلا بد أن ينشرح صدره بالاستغفار والذكر.