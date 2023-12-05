عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تبنى قصرا لك في الجنة.. واظب على هذا العمل واغتنم الفرصة

كيف تبني لك قصرا
كيف تبني لك قصرا فى الجنة

الله عز وجل زيّن جنّته لعباده، وجعلها مستقرًّا لهم بعد النجاح في امتحانات الدنيا والصبر على بلائها، والحصول على بيتٍ في الجنّة من أعظم الغايات التي يسعى إليها المؤمن في حياته الدنيوية، ولقد عرّف النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بعض أسباب بناء بيتٍ في الجنة، والأعمال التي تُوصل لتلك الغاية العظيمة، وإذا استيقن المسلم عِظم الجنة وجمالها، ودوام النعم فيها، فإنّه يبادر إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، التي تكون سببًا في دخوله الجنان، وبلوغ رضا الله -تعالى- عليه، وأحد أهم هذه الأعمال الصالحة هو ذكر الله تعالى على الدوام.

كيف تبني لك قصرا فى الجنة ؟

وصف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، كيفية بناء قصر فى الجنة وذلك من خلال عمل بسيط إذا واظب عليه المسلم يومياً حقق أمنيته وبُنى له القصر فى الجنة.

واستشهد د.عبد الرازق، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مَنْ ثَابَرَ -أي واظب ولازم- عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".

ولفت إلى أن الإكثار من التسبيح فى اليوم له أجر عظيم ويثاب به المسلم فإذا سبحت 100تسبيحة يُكتب لك 1000حسنة وتمحى 1000سيئة وتزرع 100نخلة فى الجنة فأكثر من" سبحان الله وبحمده".

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

هتصحى للفجر بدون منبه .. عليك بهذا الفعل قبل نومك

أكثر عبادة تدخلك الجنة وتفوز بمحبة الرسول

الهدف الأسمى لرسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- هي: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ»، وحسن الخلق يجعل الإنسان يجلس قريبًا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة ويفوز بحبه، وروى عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ ويُؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَشَدِّقُونَ، الْمُتَفَيْهِقُونَ»، ولما سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم -: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وأولى الإسلام عناية كبيرة للأخلاق وحسنها٬ وظهرَ ذلك جليًا في كل ما كان يقوم بهِ رسول الله - عليهِ الصّلاة والسّلام -٬ وكل ما كان يُعرفُ بهِ ويُشهدُ لهُ من أخلاق٬ فقد ذَكر الله سبحانه وتعالى في كتابِهِ العزيز واصفًا نبيّهُ: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» «سورة القلم:4»، ولما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن أخلاق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت «كان خلقه القرآن».

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

12 ساعة فقط| أقصر مدة صيام في السنة.. انتهز الفرصة

ركعتين توجب لك دخول الجنة

أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن هناك ركعتين يغفر الله سبحانه وتعالى بهما ذنوب العبد ويوجبان له دخول الجنة، وأوصانا بالحرص عليهما، فإذا توضأ العبد وأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين خالصتين لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له دخول الجنة، فورد في صحيح مسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلا وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ».

12 كلمة حصن بهم النبي أحفاده.. اقرأهم على أولادك كل يوم يحفظهم الله

هل الصدقة تقلل من ذنوب المتوفى ويجازى عنها؟.. أمين الفتوى يجيب

كيف تبني بيتاً في الجنة

1- الاجتهاد في النوافل، والإكثار منها، ودليل ذلك قول النبي - صلّى الله عليه وسلّم-: «مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةٍ، بَنَي له بيتٌ في الجنَّةِ: أرْبَعاً قبلَ الظُّهرِ، وركعتيْنِ بعدَها، وركعتيْنِ بعدَ المغرِبِ، وركعتَيْنِ بعدَ العِشاءِ، وركعتيْنِ قبلَ الفَجرِ صلاةِ الغَداةِ ».

2-الصبر والحمد عند الابتلاء بوفاة الولد، فقد بشّر النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بأنّه من توفّي له ولدٌ، فصبر واسترجع، بني له بيتٌ في الجنة، حيث قال: "إذا مات ولدُ العبدِ المؤمنِ، قال اللهُ للملائكةِ: قبَضْتُم ولَد عبدي؟ قالوا: نَعم، قال: قبَضْتُم ثمرةَ فؤادِه؟ قالوا: نَعم، قال: فما قال؟ قالوا: استرجَع وحمِدك، قال: ابنوا له بيتاً في الجنَّةِ، وسمُّوه بيتَ الحمدِ".

3-بناء المساجد لوجه الله، ودليل ذلك قول النبي - صلّى الله عليه وسلّم-:"من بنى مسجداً للهِ، بنى اللهُ له في الجنةِ مثلَه، وفي روايةٍ: بنى اللهُ له بيتاً في الجنةِ".

4-ترْك المراء، والكذب، والاجتهاد والسعي في حُسن الخلق، فإنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- اختصّ تلك الأمورعمّن سواها ببناء البيوت في الجنّة، حيث قال: "أَنا زعيمٌ ببيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ، لمن ترَكَ المراءَ، وإن كانَ محقّاً، وببيتٍ في وسطِ الجنَّةِ، لمن ترَكَ الكذبَ، وإن كانَ مازحاً، وببيتٍ في أعلى الجنَّةِ، لمن حسَّنَ خلقَهُ".

5- الدعوة إلى الله تعالى، وإيصال أحد أفضال الإسلام إلى الناس، فإن أتى مسلم عملاً حسناً، فبُني له بسببه بيتٌ في الجنّة، كان لمن دلّ على ذلك الخير كأجره، فإنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: "الدالُ على الخيرِ كفاعلِه".

6 كلمات تجعل لك كنزا من كنوز الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز العرش وهي تعني أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد ولا يكون في هذا الكون شيء إلا ويعلمه"، فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال وما هو ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله »، «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هي باب عظيم من أبواب الجنة ومن المفترض ألا نفوت ذلك الذكر ونداوم عليه ويكون لنا وردا دائما في حياتنا اليومية في جميع الظروف والحالات والمداومة على الاستغفار لأن له ثمرات عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، لأن الذنب يحدث كرب في نفس الإنسان ويظلمها فلا بد أن ينشرح صدره بالاستغفار والذكر.

أكثر عبادة تدخلك الجنة وتفوز بمحبة الرسول ركعتين توجب لك دخول الجنة كيف تبني بيتا في الجنة 6 كلمات تجعل لك كنزا من كنوز الجنة كيف تبني لك قصرا فى الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

ترشيحاتنا

بصورة هدى المفتى وأبيوسف.. صدمة لعشاق ويجز| اعرف التفاصيل

حث المزارعين على زيادة مساحة محصول القمح.. أبرز أخبار الزراعة ×المحافظات

أحداث غزة تهيمن على القمة الخليجية اليوم.. والبيان الختامي يحمل إدانة للاحتلال

القباج تزور الأقصر وتستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن مبادرة "بر أمان"

قمة التعاون الخليجي بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ملك البحرين

هتـ.ك عرض وشروع في قتـ.ل|تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على فتاة المرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ