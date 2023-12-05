مستشفى ناصر بخانيونس تستقبل عشرات الجرحي والشهداء

غارات متواصلة..



أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة استهداف الاحتلال الاسرائلي لمستشفيات المعمداني وكمال عدوان يعبر عن نهج اجرامي وانتقامي مستمر ضد المنظومة الصحية.

فيما وصل 30 شهيدا وعشرات الجرحى إلى مستشفى ناصر بخانيونس بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ومن جانبه؛ اكد الدفاع المدني بغزة حاجته الماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليا.

فيما اعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية بدء عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل تدريجيا في وسط وجنوب قطاع غزة بعد فصلها أمس من الجانب الإسرائيلي.



وشنت طائرات الاحتلال منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم سلسلة غارات جوية تركزت على محيط مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وعزبة عبدربه وحي السلام ومنطقة الفالوجا ومحيطها شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين وتدمير العشرات من منازل المواطنين.