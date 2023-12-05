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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المصريون بالخارج سطروا ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باحتشاد المصريين بالخارج وإقبالهم الكبير على مقار اللجان في السفارات والقنصليات المصرية للتوصيت في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا:"المشاركة الواسعة من جانب المصريين تعكس حرصهم ووعيهم على صناعة مستقبل وطنهم".

وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، في بيان له، أن المصريين بالخارج حرصوا على تلبية نداء الوطن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والتي حظيت بمشاركة واسعة من كافة الأطياف حيث أنهم سطروا ملحمة وطنية خالصة، لافتا أن المشاركة تعكس إدراك المصريين في الخارج لأهمية المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن من أجل إعلاء المصالح العليا للوطن وأن جميع المصريين يد واحدة أمام أي مؤمرات تحاك ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة نظرا لما تمر به المنطقة من صراعات وحروب.

وأشاد النائب أحمد نشأت منصور، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في عمل الاجتماعات المستمرة مع السفارات والقنصليات المصرية لمتابعة العملية الانتخابية ، ونجاحها في تذليل العقبات أمام ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي والإجابة على كافة استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

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