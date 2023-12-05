عبدالله المغازي: حياد إيجابي بين مرشحي الرئاسة في تجربة ديمقراطية ناجحة

قال عبدالله المغازي استاذ القانون الدستوري، إن العملية الانتخابية هي الاستحقاق الأهم والأكبر، متابعا: انتخابات البرلمان والمحليات يأتوا في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المؤسسات الإعلامية تعاملت مع مرشحي الرئاسة بحيادية، وأعطت الجميع نفس التوقيت خلال المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمرشحين.



واسترسل: المؤسسات الأمنية قامت بواجبها مع مرشحي الرئاسة بشكل كامل داخل كل الملاحظات، مشددا على أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحده من جميع المرشحين.

وأكمل: أصبح لدينا تعددية حقيقية وحياد إيجابي خلال الانتخابات الرئاسية الحالية، مشددا على أن ما يحدث هو تجربة ديموقراطية وليدة ناجحة.