دعم رئاسي على مدار 10سنوات.. جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية لذوي الهمم

قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس قام بتوقبع بروتوكول مشترك بينهم وبين وزارة التضامن والهيئة الوطنية للإنتخابات، ومن خلاله يقوم المجلس بتقديم الرأي الفني والإستشاري للجهتين سواء كان وزارة التضامن أو الهيئة الوطنية للإنتخابات بشكل أخص.

وأضاف الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال حواره ببرننامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك إختصاص فى قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات بأنها تيسر الإجراءات أو وضع القواعد التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، سواء كان فى الإنتخابات أو الإستفساءات أو الإستحقاقات السياسية.

وتابع الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس قام بتشكيل لجان التي راجعت إستمارة إبداء الرأي فى الإنتخابات الرئاسية التي صدرت بطريقة برايل والتي وزعت فى المقرات الإنتخابية بالخارج، لإدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم بدون أى معوقات.