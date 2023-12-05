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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توأم iPhone 15..اشتر أحدث موبايل نفس تصميم الآيفون|سعره أقل من 2500 جنيه

توأم iPhone 15..اشتري
توأم iPhone 15..اشتري أحدث موبايل نفس تصميم ال

أطلقت شركة تكنو Tecno أحدث هاتف لها وهو Spark Go 2024 بتحديثات كبيرة  ويقال إن بعض الميزات الموجودة على الجهاز هي الأولى في هذا السعر المنخفض. 

يعد الهاتف الذكي عرضًا قليل التكلفة حيث يبدأ سعر الطراز الأساسي أقل من 8000 روبية (أي أقل من 3000 جنيه مصري ).

 

مواصفات Tecno Spark Go 2024 والميزات

 

يحتفظ Tecno Spark Go 2024 بتصميم مربع ويحتوي على وحدة كاميرا مربعة على اللوحة الخلفية لا تبر،  يعمل زر الطاقة كماسح ضوئي لبصمات الأصابع، أما من الأمام يحتوي Spark Go 2024 على فتحة قطع مركزية على شكل ثقب مع ميزة Dynamic Port التي تعمل بشكل مشابه لـ Dynamic Island من Apple وتظهر الإشعارات. يتميز الهاتف الذكي بشاشة 6.56 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

توأم iPhone 15..اشتري أحدث موبايل نفس تصميم الآيفون|سعره أقل من 2500 جنيه

يحتوي Tecno Spark Go 2024 على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مقترنة بعدسة AI، وهناك كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تم تجهيز الجهاز بمكبرات صوت ستريو مزدوجة تم ضبطها بواسطة DTS والتي تعد بإصدار صوت أعلى بنسبة 400 في المائة.

يعمل Tecno Spark Go 2024 بمعالج Unisoc T606 ويحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD. 

توأم iPhone 15..اشتري أحدث موبايل نفس تصميم الآيفون|سعره أقل من 2500 جنيه

يتم دعمه بواسطة بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 10 وات عبر منفذ USB-C. يعمل الهاتف الذكي على واجهة المستخدم HiOS 13 المستند إلى Android 13 .

يتوفر Tecno Spark Go 2024 باللونين Mystic White و Gravity Black. 

يحمل المتغير الأساسي 3 جيجابايت + 64 جيجابايت سعرًا تمهيديًا يبلغ 6699 روبية (أي ما يعادل 2480 جنيه مصري). سيتم الإعلان عن أسعار إصدارات 8 جيجابايت + 64 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت في وقت لاحق. 

سيكون الجهاز متاحًا للشراء من Amazon اعتبارًا من 7 ديسمبر.

TECNO Tecno Spark Go 2024 Dynamic Island مواصفات Tecno Spark Go 2024 تكنو

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