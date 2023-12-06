"مصر سات 2" في المدار.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف آخر التطورات

كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي عن آخر تطورات القمر الصناعي (مصر سات 2)، الذي تم إطلاقه أمس من الصين.

وقال صدقي "إن (مصر سات 2) دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، وفور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، والاطمئنان على صحة عمله".

وأضاف أن المحطة الأرضية المصرية بدأت تتواصل مع القمر، وبالأمس.. تم استقبال عدد من البيانات من المحطة الأرضية في مصر.

وأشار إلى أنه يتم باستمرار استكمال عمليات الاتصال مع القمر في إطار تواصل عمليات الاختبار.

نجاح إطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2”

وكانت وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت أمس نجاح إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان الصينية، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين.

جدير بالذكر أن فريقا من مهندسي وكالة الفضاء المصرية شاركوا مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.