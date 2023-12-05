اتدرب واكسب 25 ألف جنيه.. تفاصيل مبادرة البطل الذهبي بكفر الشيخ| فيديو

كشف الكابتن أحمد الشمبلي، مؤسس مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ، تفاصيل المبادرة.

وقال مؤسس مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ، خلال مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباح الورد"، على قناة "Ten"،: فكرة المبادرة جاءت لي عندما كنا في مهرجان الرياضة في الإسكندرية منذ شهرين ونصف".

وأضاف: "فكرت في كيفية تنفذ يوم رياضى لمساعدة الشباب وأكون من مؤسسين الرياضة النشطين في مصر وعلى مستوى الوطن العربي"، لافتا: "كان هناك أكثر من تحدي التحدي الأول عبارة عن 7 محطات تمارين مختلفة.

واسترسل الكابتن أحمد الشمبلي، مؤسس مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ،: "إجمالي الجوائز في المبادرة وصل إلى 25 ألف جنيه"، موضحا: "المبادرة كانت تستهدف 3 فئات عمرية تحت سن الـ14 سنة وتحت سن الـ19 سنة وفوق سن الـ19 ولم أتوقع كل هذه الاعداد التي شاركت في المبادرة".