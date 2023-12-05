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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتدرب واكسب 25 ألف جنيه.. تفاصيل مبادرة البطل الذهبي بكفر الشيخ| فيديو

مباردة البطل الذهبي
مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ

كشف الكابتن أحمد الشمبلي، مؤسس مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ، تفاصيل المبادرة.

 

وقال مؤسس مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ، خلال مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباح الورد"، على قناة "Ten"،: فكرة المبادرة جاءت لي عندما كنا في مهرجان الرياضة في الإسكندرية منذ شهرين ونصف".

 

وأضاف: "فكرت في كيفية تنفذ يوم رياضى لمساعدة الشباب وأكون من مؤسسين الرياضة النشطين في مصر وعلى مستوى الوطن العربي"، لافتا: "كان هناك أكثر من تحدي التحدي الأول عبارة عن 7 محطات تمارين مختلفة.

 

واسترسل الكابتن أحمد الشمبلي، مؤسس مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ،: "إجمالي الجوائز في المبادرة وصل إلى 25 ألف جنيه"، موضحا: "المبادرة كانت تستهدف 3 فئات عمرية تحت سن الـ14 سنة وتحت سن الـ19 سنة وفوق سن الـ19 ولم أتوقع كل هذه الاعداد التي شاركت في المبادرة".

مباردة البطل الذهبي بكفر الشيخ

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