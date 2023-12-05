حزب مصر بلدي ينظم مؤتمرا داعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة التنظيم المركزية بحزب مصر بلدى مؤتمرا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور سعيد شحاتة أمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلدي أن دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في إطار استكمال مشروع التنمية لبناء الجمهورية الجديدة ، وأننا لم ننسَ أن هذه الدولة واجهت موجة شديدة من الإرهاب استطاعت الدولة المصرية مواجهته.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت شكل الريف المصرى تماما ووفرت مستوى معيشيا يليق بالمصريين.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد طه عفيفي عضو مجلس إدارة نادى بلدية المحلة والاستاذ محمود زهران أمين مساعد التنظيم بالحزب و عدة من الشخصيات العامة وأهل المنوفية وأعضاء الحزب