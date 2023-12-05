مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بموقف دول المجلس بمساندة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن ضمان أمن دول الخليج مرتبط باستقرار الشرق الأوسط.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال كلمته في القمة الخليجية الـ 44 على خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

ودعا البديوي إلى تفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق السلم والأمن في المنطقة.

وأوضح أن المواقف الخليجية مع القضية الفلسطينية اليوم تأتي استمرارا للمواقف السابقة محذرا من خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.