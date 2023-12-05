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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب إبادة وتطهير عرقي.. بيان عاجل لحركة الجهاد الإسلامي بشأن أحداث غزة

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا أكدت فيه إن تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض حول المناطق الآمنة هي كذب وتوفير غطاء للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها : نحذر بأن استهداف الاحتلال للمستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا.

وأضافت : منح العدو سلطة التحكم بدخول المساعدات هي شراكة في العدوان على شعبنا وإذعان لحكومة مجرمي الحرب في تل ابيب.

وتابعت : العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال في الضفة جزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي في إطار مخطط إفراغ أرضنا من أهلها.

وقالت: جرائم العدو في الضفة وغزة ستزيد من إصرار شعبنا على التمسك بأرضه والدفاع عن نفسه وحماية مقدساته وكنس الاحتلال.


وتابعت: حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لن نتوانى عن الدفاع عن شعبنا وحقنا في أرضنا وحمام الدم الذي يرتكبه العدو لن يحقق له النصر في الميدان ولن يمنع عنه الهزيمة.

وأدانت الحركة الصمت العربي المريب أمام حمام الدم الذي يشاهده العالم أجمع وندعو إلى التحرك الشعبي بكل الوسائل والسبل.

حركة الجهاد الإسلامي استهداف الاحتلال للمستشفيات جيش الاحتلال مجرمي الحرب

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