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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 أيام على الانتخابات الرئاسية.. احذر ارتكاب هذه الأفعال لتجنب الحبس والغرامة

الحبس
الحبس

5  أيام تفصلنا عن بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل، والتي من المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وتستمر 3 أيام لتنتهي يوم 12.
وبدأت عمليات التصويت للمصريين بالخارج، يوم الجمعة الماضية الموافق 1 ديسمبر، وشهدت إقبالا واسعا ومشاركة كثيفة للمصريين بكافة في جميع انحاء العالم.


ويخوض السباق الرئاسي كلا من، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.


قانون الانتخابات الرئاسية حذر من ارتكاب عدد من الأفعال، فارضا على المخالفين عقوبة الحبس والغرامة.


ونص القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.


وحدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات التصويت السيسي

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