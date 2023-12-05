منع مرضى الفشل الكلوي والسمنة المفرطة من الحج| تفاصيل

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار الفحص الطبي للحجاج لعام 2023-2024بمحافظة الدقهلية في أربعة مستشفيات تابعة فقط وهي مستشفى دكرنس العام، ومستشفى السنبلاوين العام، مستشفى المنزلة العام مستشفى اجا المركزي.

وأضاف بأن الفئات التي تقرر عدم التصريح لها بالسفر مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل ، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي امراض ( القلب - الاوعية الدموية - التليف الكبدي - الاورام) ، السيدات الحوامل في الاشهر الاولى والأشهر الاخيرة ، الامراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير المعتمدة.



وأعلن أيضا عن مواعيد الكشف الطبي للحجاج بالمستشفيات من الساعة 2 مساء حتى الساعة 8 مساء.