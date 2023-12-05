الرئيس السيسي يهنئ رومانيا بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.