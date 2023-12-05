نادي النيابة الإدارية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية المستشار عبد الرؤوف موسى، تشكيل غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.



وذكر بيان صادر عن نادي النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء أن غرفة العمليات تستهدف تلقي الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من مستشاري الهيئة القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية في كل محافظات الجمهورية، والعمل على حلها، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة العمليات لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.