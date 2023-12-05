وكيل الزراعة بالغربية يتفقد مقرات لجان انتخابات الرئاسة بقطور

أجري الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية صباح اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الإنتخابية التابعة للإدارة الزراعية بقطور.

وجاء ذلك في إطار الجولات الميدانية للوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الإنتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، وتوفير كافة أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

والتقى أبوشادى بالعاملين بالإدارة الزراعية بقطور وحثهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري، وواجب وطني ، وعلى الجميع أن يدرك أن له دورا إيجابيا في مسيرة الوطن الديمقراطية ، ويجب تحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي ، بالمشاركة الفعالة وتحفيز جميع المواطنين، بأسرهم وأولادهم وتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها.

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