الانتماء غير موجود.. أحمد عيد عبدالملك: فتوح لاعب كبير لكن الزمالك أكبر

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يوجد أي مستجدات بشأن أحمد فتوح مع نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه يريد التواجد في صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وموضوع الانتماء أصبح غير موجود لدى أغلبية اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc الفضائية: "فتوح يحتاج للتواجد مع نادي الزمالك من أجل التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، والزمالك لن يقف على أي لاعب، واعتذار اللاعب لا يخص تجميد اللاعب من عدمه، وهو لاعب جيد لكن لن يفرق مع نادي الزمالك".

وأضاف: "لو فتوح اعتذر وأبدى مرونة في التجديد، وبشروط غير تعجيزية وأن يضحى من أجل النادي في ظل ظروف الزمالك حاليا، وسبق وكان هناك اتفاق مع اللاعب قبل الانتخابات، لكن الأمور حاليا مختلفة، وهو ليس أكبر من الزمالك ومصيره بيد مجلس الإدارة.. حتى في حالة اعتذار فتوح عن الخطأ، فلن يشارك في المباريات إلا حال تجديد عقده مع النادي".

وواصل: "فتوح لو ظل بدون مشاركة في المباريات حتى يناير، قد يقوم فيتوريا باستبعاده، والافضل استمرار تجميده في حالة عدم التجديد معه".

وأكمل: "حسين الشحات لم يحصل على العقوبة المناسبة بسبب ما حدث مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ولو كنت أنا الموجود في الملعب سأحصل على حقي في وقتها بعيدا، ومن حق اللاعب المغربي اللجوء لأي جهة للحصول على حقه طالما القانون يسمح له ذلك".