لأول مرة منذ جائحة كورونا.. السعودية توصي رعاياها بعدم السفر لهذه الدول

أوصت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) مواطني المملكة بتجنب السفر إلى ‎العراق والسودان وسوريا ضمن دول أخري، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية في تلك الدول.

وبحسب الهيئة السعودية؛ فقد تم وضع العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من الدول ذات "تقييم أصفر"، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب "الأمراض المعدية المنتشرة داخلها" و"نظرا لمستوى الخدمات الصحية" فيها.

جاء ذلك ضمن تحديث وزارة الصحة السعودية لتنبيهات السفر بعد توقف استمر لشهور من بعد جائحة كورونا، حيث نصحت هيئة الصحة العامة المسافرين للخارج والراغبين في ‎السفر خلال الأشهر القادمة بعدم السفر إلى 25 دولة إلا في حالة الضرورة.

ونشرت "وقاية" أسماء الدول التي نصحت بعدم السفر إليها؛ وهي: تايلاند، وجنوب السودان، وسوريا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والهند، وأثيوبيا، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وغانا، وجواتيمالا، وتشاد، وكينيا، وبنغلاديش، وأفغانستان، والعراق، إضافةً إلى زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر.