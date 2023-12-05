لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية بالوحدة المحلية بقرية ابولهو البحري بمطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، غدا وعلى مدى يومي الأربعاء والخميس قافلة طبية مجانية بقرية ابولهو البحري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة .



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تنطلق تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة – الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء- التثقيف الصحي)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأضاف أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.