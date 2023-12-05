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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح

حملة الرئيس السيسي
حملة الرئيس السيسي خلال زيارة الكنيسة

قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مطروح.

 

تكونت الحملة من كل من النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن، والدكتورة عزة الحويطي ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور عبد الجليل خيرت ممثل حياة كريمة، وحامد الحفيان عن مجلس القبائل وكان في استقبالهم القس متى زكريا راعي الكنيسة ضمن الزيارات الميدانية للحملة الانتخابية بالمحافظة.

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ووجه النائب عيسى أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر لقيادات الكنيسة، مثمنا الدور الاجتماعي والتوعوي بأهمية الحضور في الاستحقاقات الانتخابية بالمشاركة في مقدمة الصفوف.
وأكد عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي علي أهمية حضور الإخوة الأقباط بمطروح بكل قوة في الانتخابات الرئاسية كنسيج وطني وجزءا أصيلا فيه بالمواقف الوطنية، في عام 2013 أو في أحداث فلسطين الجارية، وهذا أمر معروف عن الكنيسة دائما حاضرة في نداء الوطن والمناسبات الوطنية الكبرى.
وأشار أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يدعم المواطنة وأن الدستور المصري احتفى للإخوة المسيحيين بحقوقهم في الاحتكام في شئون أحوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية إلى شرائعهم الخاصة، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس.
واشارإلى أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية ما زالت تقود عجلة التنمية، مؤكدا أنهم يحرصون على تنمية روح الولاء للطلاب في المدارس.

حملة الرئيس السيسي خلال زيارة الكنيسة 
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