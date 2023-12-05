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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة المرأة بحماة الوطن بمطروح للرئيس السيسي: نحن خلفك وهنرد الجميل

المراة بحزب حماة
المراة بحزب حماة الوطن بمطروح

أعلنت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من خلال الحشد الجماهيري، لعظيمات مطروح، في المقدمة مع سيدات وشابات مصر المشاركات بالانتخابات الرئاسية بالخارج.

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وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلة: "عظيمات مصر كلهم ورآك وزي ما أكرمنا هنرد الجميل ونشارك في الانتخابات".
وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى الدكتور راندا مصطفى أمينة المرأة المركزية، وجهت لتيسير دهيم أمينة المرأة بإنتاج فيديو للتوعية وحث المرأة المطروحية والسوية علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنكون في مقدمة الصفوف.
وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، كأول أحزاب بمصر طالبت بترشح، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يترك مناسبة وأثنى خلالها على دور المرأة المصرية، فهي رمز العطاء وتحمل بين ثغراتها تفاصيل مؤثرة، فهي حالة فريدة قادرة على تشكيل الوعي داخل المجتمع على مر تاريخ الوطن.
ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح ضمن عضو تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جولاتها الميدانية بمراكز المحافظة الثمانية الذي يضم تحالفا، من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، ومجلس القبائل وتنسيقية الأحزاب، للحشد للانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر الجاري.

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