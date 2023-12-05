رئيس غرفة جنوب سيناء: 20مليار دولار حجم تحويلات العاملين بالخارج المتوقعة خلال2023

أشاد محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، بوعي المصريين في الخارج وبمشاركتهم المشرفة في الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي 1 ديسمبر 2023 واستمرت لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرا انتخابيا في 121 دولة حول العالم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري، واستحقاق يكفله الدستور، والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج.

وأضاف وحيد، قائلا: يعتبر المصريين بالخارج هم سفراء للدولة المصرية وأغلبهم نماذج مشرفة وذو مناصب رفيعة على مستوى العالم وحققوا نجاحات كبيرة.

وأضاف وحيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون الدستوري المصري نظم مباشرة الحقوق السياسية، لكافة المصرين في الخارج والداخل، وحدد الضوابط والقواعد القانونية المنظمة، والتي نصت على أنه لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن المصريين بالخارج والذي يبلغ عددهم في حوالي 14 مليون مصري يمثلون قاعدة لا يستهان بها سياسيا واقتصاديا، فهم أحد أهم موارد العملة الأجنبية لخزانة الدولة، وأحد دعائم الاحتياطي النقدي المصري.

وأوضح وحيد، أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج حققت في العام المالي الماضي طبقا لبيانات البنك المركزي المصري 23.3 مليار دولار، رغم

تذبذب سعر الدولار في السوق المصري وازدهار السوق الموازي للعملة، ومن المتوقع أن يصل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2023 في حدود 20 مليار دولار.

وأثني وحيد، علي سياسة الدولة في التعامل مع المصريين بالخارج

وحرصها علي ربطهم بالوطن سواء كان عن طريق السماح لهم دستوريا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو إطلاق المبادرات المحفزة لهم والتأكيد علي أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج البلد وتحقيق المنفعة المتبادلة سواء للمصري العامل بالخارج أو الحكومة المصرية، مثل مبادرة دخول الذهب دون رسوم جمركية وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة ب 30 جنبه للجرام أيضا مبادرة بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت أو أرض مميزة بسعر مميز مقابل أن يكون الدفع بالعملة الأجنبية.

وأطلقت الحكومة مبادرة جديدة في 30 يوليو الماضي منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.