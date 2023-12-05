الزمالك يسعى للتعاقد مع لاعب زيسكو.. وتخفيض عقود اللاعبين| تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك قرر تأجيل التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه من الوارد استمرار معتمد جمال حتى نهاية الموسم.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ساكالا جونيور لاعب زيسكو الزامبي من ضمن العناصر المرشحة للانتقال لنادي الزمالك، بعدما ابدى الاسكاوتنج بالنادي اعجابه باللاعب وراتبه لن يزيد عن 200 الف دولار ويلعب في مركز الهجوم".

وأضاف: "الزمالك رصد ميزانية لضم مهاجم جديد لن تزيد عن 200 الف دولار في الموسم وهو مبلغ قليل للغاية بالمقارنة بما يحصل عليه لاعبين مثل سامسون".

وأشار الى أن الزمالك يسعى لتخفيض العقود بسبب ميزانية النادي وارتفاع سعر الدولار، وهناك مواصفات خاصة للتعاقد مع لاعبين اجانب ، بجانب ان انهاء أزمة القيد ستكلف النادي اكثر من مليون ونصف دولار.