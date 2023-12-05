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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: حملة توعية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إنه تم إطلاق حملة توعية كبرى بكافة مناطق وأحياء العاصمة؛ لحث المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إطلاقها خلال الفترة (10 - 12) ديسمبر الجاري.


وأضاف المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم  أن الحملة تنفذ بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات.


وأوضح أنه يتم أيضًا توزيع كتيبات توضيحية "البروشورات" من خلال مديريات الشباب والرياضة والتضامن والصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية.


وتابع أن هذه الحملة تستهدف تحفيز المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية دولة قوية وديمقراطية يقرر أبنائها مصيرها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار.


ولفت إلى أن المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة وفي المدن التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة، مؤكدًا أهمية المشاركة بالانتخابات باعتبارها واجب وطني على الجميع؛ لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.
وقال "على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله والحفاظ على استقراره"، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية كان ملحمة وطنية.

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