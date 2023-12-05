الأوبرا تحتفي بها.. ما لا تعرفه عن فايزة أحمد (كروان الشرق)

تستمر خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء، وفي إطار هذه الخطة، تُقدم فايزة أحمد، المعروفة بلقب "كروان الشرق"، حفلًا يقدمه فريق الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج فقرة تضم نخبة مختارة من أعمال الفنانة الراحلة التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء.

ويتضمن الفاصل الثاني مجموعة من الأغاني الشهيرة والروائع الغنائية. يؤدي هذا الحفل نخبة من الفنانين مثل أنغام مصطفى ورضوى سعيد وحنان عصام ونهى حافظ ومحيى صلاح وأحمد صبري ومازن دراز وأحمد محسن.

فايزة أحمد كانت واحدة من أبرز رموز الغناء العربي واشتهرت بصوتها القوي والعاطفي وأداءها المتميز.

وُلدت في ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان، واختارت الاحتراف في مجال الغناء في سن 11 عامًا. بدأت مسيرتها الفنية في الإذاعة اللبنانية ونجحت واعتُمدت كمطربة، ثم اتجهت إلى الإذاعة المصرية حيث التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي وشكلا ثنائيًا غنائيًا مميزًا.

قدمت العديد من الأغاني التي أحدثت ضجة فنية ونالت استحسان الجمهور، ولحن لها أيضًا كبار الملحنين مثل كمال الطويل ومحمود الشريف ومحمد عبد الوهاب ومحمد سلطان ورياض السنباطي. بعد ذلك، تواصلت مع الملحن بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانٍ.

بالإضافة إلى مسيرتها الغنائية، اتجهت فايزة أحمد أيضًا للتمثيل السينمائي وشاركت في ستة أفلام، بما في ذلك "أنا وبناتي" و"منتهى الفرح". رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983، وتركت وراءها إرثًا فنيًا رائعًا وأغاني لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.

فايزة أحمد كانت شخصية فنية مميزة ومحبوبة لدى الجماهير، وتركت بصمة قوية في عالم الموسيقى العربية. لقد كانت لها إسهامات كبيرة في تطوير الفن والغناء، وأثرت في العديد من الفنانين الذين تأثروا بأدائها وأسلوبها الموسيقي.