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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التعرف على 4 متوفين في حادث انقلاب أتوبيس بصحراوي بني مزار بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

ننشر أسماء المتوفين الذين تم التعرف عليهم في حادث انقلاب اتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز ببني مزار شمال المنيا بعد التعرف على 4 أشخاص منهم في الحادث الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

 

وضمت قائمة الوفيات 7 أشخاص تم التعرف علي 4 منهم وهم أحمد. م.. ع من قنا،  18 سنة وأبو القاسم. م. ع 42 سنة مقيم بالمروج ومحمد. ع. أ 54 سنة مقيم القليوبية ومحمد. س. ص مقيم بدار السلام وجار التعرف على المتوفين الثلاثة.

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كما أصيب 25 شخصا وهم عبد الحميد. ف. ج 50 سنة عامل القاهرة وغادة. ن. ص 23 سنة موظفة طنطا وهاني. ف. ج 32 سنة مهندس مدني يقيم الأقصر وكريم. م. ف 45 سنة مهندس مدني، يقيم القاهرة ومؤمن. ا. ع 18 سنة طالب مقيم قنا وهشام. م. ع 22 سنة عاطل مقيم الأقصر وولاء. ع. م 46 سنة عاطل مقيم الأقصر وحسن. ح. ا46 سنة، محاسب مقيم الأقصر وعبد الرحمن. م. ا 20 سنة، طالب مقيم الأقصر ورؤى. ع. م 20 سنة طالبة مقيمة الأقصر ومنه. ن. ع  20 سنة طالبة مقيمة الأقصر وياسمين. م. ا 28 سنة بدون عمل مقيمة قنا وأسيل. م. ا سنوات طالبة مقيمة قنا.

 

كما أصيب محمد. ح. ع 42 سنة نجار مقيم بالمنصورة وإيمان. م. ع 24 سنة بدون عمل قنا وحمدي. ص. ف  30 سنة مقيم قنا ونين. خ. ر. ا25 سنة بدون عمل مقيمة أسوان وأحمد. م. م 36 سنة سائق مقيم القاهرة ونورهان. ا. ع  25 سنة طبيبه قنا وعمر. ز. ح  43 سنة سائق مقيم المحلة الكبرى وحسين. م. ع 43  سنة نجار مقيم المنصورة وأحمد. ع. م  44 سنة مقيم الإسكندرية ومحمود. م. ع 23 سنة مقيم البحيرة ومحمد. رع. ا 25 سنة بدون عمل مقيم الأقصر ومحمد. م. ع 45 سنة بدون عمل مقيم المنصورة .

ونقلت سيارات الجثث والمصابين المستشفيات بني مزار والشيخ فضل وسمالوط ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيف، وجاري إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

الشبورة المائية الطريق الصحراوى الشرقى الطريق الصحراوي حادث انقلاب اتوبيس صحة المنيا صدى البلد

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