بعثة الجامعة العربية والقومي لحقوق الإنسان يؤكدان أهمية المشاركة في التصويت بالانتخابات

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بالسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم ؛ بمقر المجلس.

وأشاد السفير الذوادي خلال اللقاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر باعتباره مؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويضطلع بدور مهم في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في مصر.

من جهتها، أشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن المجلس يعتبر من أولى المؤسسات التي تابعت الانتخابات في جمهورية مصر العربية، كما تناولت الدور الذي سيضطلع به المجلس خلال الانتخابات المقبلة من خلال تواجد متابعيه في مختلف المحافظات المصرية خلال أيام الاقتراع.

واكد الجانبان فى بيان صحفى مشترك ؛ على أهمية المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات المقبلة، كما رحب الجانبان باستمرار التعاون بينهما في مجال الانتخابات.