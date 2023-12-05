اخبار التعليم| فرصة لعشاق تصوير القمر الليلة.. حجازي يعلن إجراءات مواجهة ظاهرة الغياب في المدارس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

خبير يقترح حلولا لتعزيز وتحسين الأداء والجودة في المعاهد العليا الخاصة بمصر

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تعد إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لذلك من الضروري دعمها وتطويرها، وذلك من خلال إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية.

الليلة .. القمر يظهر بنصف إضاءة فرصة لعشاق التصوير

تشهد سماء مصر الليلة قمر شهر جمادى الأولى 1445 فى طور "قمر التربيع الثاني" ويحدث ذلك مساء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب عند منتصف الليل، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وزير التعليم يعلن إجراءات مواجهة ظاهرة الغياب في المدارس| ويؤكد: لا تراخي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة لمواجهة ظاهرة الغياب في المدارس .



وكالة الفضاء المصرية: «مصر سات 2» دخل المدار المخصص له وجار استكمال الاتصال

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري " مصر سات 2" دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق.



مهارات التوظيف المطلوبة للعمل بالشركات الصينية.. ندوة بألسن عين شمس

نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب وكيل كلية الالسن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغرفة التجارة الصينية ، اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بكلية الالسن حول مهارات التوظيف المطلوبة للعمل بالشركات الصينية.



الجيزاوي: إنشاء جامعة بنها التكنولوجية في العبور علي مساحة 10 أفدنة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة علي إنشاء جامعة بنها التكنولوجية ، وتخصيص مساحة 10 أفدنة من أرض مقر الجامعة الحكومية بالعبور لإنشاء الجامعة التكنولوجية عليها .



عالجت 1524 مواطنًا.. قافلة شاملة من جامعة القاهرة لقرية المعتمدية بالجيزة

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية المعتمدية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.



رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم |سجل الآن

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدة على استمرار اتاحة التسجيل من اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023 .