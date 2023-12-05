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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع ملحوظ في الأسعار.. ثاني أكبر منتج للقهوة بالعالم يعلن نبأ صادما

القهوة
القهوة

أفادت وكالة “إي إيه ديلي” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار قهوة الروبوستا سوف ترتفع بسبب دمار المحاصيل في فيتنام.

وقال نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، دو ها نام، إن فيتنام ستنتج حوالي 1.6 مليون طن من هذا الصنف.

وفي العام الماضي، تم حصاد حوالي 1.78 طن من القهوة في فيتنام، وقد استنفدت هذه الاحتياطيات بالكامل تقريبًا.

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وتعد فيتنام أحد المنتجين الرئيسيين للروبوستا، ويستخدم هذا التنوع في صناعة الإسبريسو والمنتجات سريعة التحضير.

تقليص مساحات زراعة حبوب القهوة

وأكد نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، أيضًا أنه يتم تقليص مساحات زراعة حبوب القهوة في البلاد. وفي المستقبل القريب، سيتم تخفيض المساحة المخصصة لزراعة الروبوستا في فيتنام بمقدار 100 هكتار.

قهوة الروبوستا القهوة البن

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