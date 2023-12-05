عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. مخاطر علاج التهاب المفاصل بالفيتامينات

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

هناك اعتقاد سائد بان الفيتامينات تلعب دور كبير في العلاج من مختلف الامراض ومن بينها التهاب المفاصل.. فما حقيقة هذا الاعتقاد ؟!

ووفقا لما جاء في موقع  هيلث تمت دراسة العديد من الفيتامينات لمعرفة تأثيرها على التهاب المفاصل، بما في ذلك الفيتامينات المضادة للأكسدة A وC وE والفيتامينات D وK و حتى الآن لا يوجد دليل على أن تناول الفيتامينات المضادة للأكسدة يحسن أعراض التهاب المفاصل، على الرغم من أن تناول نظام غذائي غني بهذه العناصر الغذائية يعد أمرًا سيئًا. 

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

هتاكله من غير تعب.. أسرار تناول العدس بدون غازات ولا انتفاخات

وفيتامينات D و K كلاهما مهمان لقوة العظام، ويشارك فيتامين K في بنية الغضروف وقد يكون تكملة هذين العنصرين الغذائيين مفيدًا إذا كنت تعاني من نقص فيهما.

مخاطر المكملات

ولكن عندما تتناول المكملات الغذائية حسب توجيهات الطبيب وتحت إشرافه، فهي آمنة بشكل عام ، ومع ذلك على الرغم من تصنيفها على أنها "طبيعية"، إلا أنها يمكن أن تسبب أحيانًا آثارًا جانبية أو تتفاعل مع الأدوية التي تتناولها وعلى سبيل المثال، يمكن لجرعات عالية من مكملات زيت السمك أن تميع الدم وقد تتفاعل مع الأدوية المضادة للتخثر مثل الوارفارين (الكومادين).

في بعض الأحيان يمكنك الإفراط في تناول الطعام وتناول الكثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات وبعض الفيتامينات - مثل B وC - قابلة للذوبان في الماء وهذا يعني أنه إذا تناولت الكثير منها، فسيقوم جسمك بطرد الفائض ومع ذلك، يمكن للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE وK أن تتراكم في جسمك إلى درجة تصبح فيها ضارة، لذا استشر طبيبك بشأن الكميات الآمنة.  

أخيرًا، لا تخضع المكملات الغذائية لنفس عملية الموافقة الصارمة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) مثل الأدوية و يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراجعة كل دواء والموافقة عليه للتأكد من فعاليته وأنه آمن و بالنسبة للمكملات الغذائية، قد لا تكون المكونات المدرجة على الملصق هي نفسها الموجودة في الزجاجة.  

كيفية تناول المكملات الغذائية بأمان

إذا كنت ترغب في تجربة المكملات الغذائية، فاستخدمها كإضافة لأدوية التهاب المفاصل، وليس كبديل فلا ينبغي أبدًا أن تحل محل الأدوية، فهي الطريقة الوحيدة المؤكدة لإبطاء تلف و التهاب المفاصل.  

استشر طبيبك دائمًا قبل تجربة أي مكمل جديد للتأكد من أنه مناسب لك، وأنك تتناول جرعة آمنة.

 

ألتهاب المفاصل أعراض التهاب المفاصل اكثر الفيتامينات المضادة للأكسدة المكملات الغذائية زيت السمك فيتامينات ب مكملات زيت السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

موضوعات متعلقة

طريقة عمل برجر الدجاج بمذاق شهي

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

مخاطر غير متوقعة لإجبار الطفل على تناول الطعام

شالت نص دماغها وعاشت طبيعية.. قصة طفلة معجزة

مشروب غير متوقع يقضي على آلام الفم واللثة

قوة جسدية ونشاط دائم.. فوائد جديدة للشاي والقهوة

انتبه .. هذه الأطعمة تحمى من أمراض اللثة

طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية بدون بطاطس

ترشيحاتنا

حماس: ما يقوم به نتنياهو مقدمة لهزيمته.. ولا تفاوض إلا بوقف العدوان

FBI: ارتفاع غير مسبوق للتهديدات ضد الولايات المتحدة منذ هجوم طوفان الأقصى

جيش الاحتلال: غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها

ضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض قبل بيعها بمنطقة قايتباى في الإسكندرية

تحذير شديد اللهجة من حماس بشأن مخططات تهجير سكان غزة خارج أرضهم

بيان عاجل من حماس بشأن دعم أمريكا لمجـازر الاحتلال المروعة بحق الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

لم يفارق جنود الحرب العالمية الأولى..تفاصيل بيع أصغر مصحف في العالم بمدينة مصرية

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

فيديو

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ