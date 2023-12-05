انتبه.. مخاطر علاج التهاب المفاصل بالفيتامينات

هناك اعتقاد سائد بان الفيتامينات تلعب دور كبير في العلاج من مختلف الامراض ومن بينها التهاب المفاصل.. فما حقيقة هذا الاعتقاد ؟!

ووفقا لما جاء في موقع هيلث تمت دراسة العديد من الفيتامينات لمعرفة تأثيرها على التهاب المفاصل، بما في ذلك الفيتامينات المضادة للأكسدة A وC وE والفيتامينات D وK و حتى الآن لا يوجد دليل على أن تناول الفيتامينات المضادة للأكسدة يحسن أعراض التهاب المفاصل، على الرغم من أن تناول نظام غذائي غني بهذه العناصر الغذائية يعد أمرًا سيئًا.

وفيتامينات D و K كلاهما مهمان لقوة العظام، ويشارك فيتامين K في بنية الغضروف وقد يكون تكملة هذين العنصرين الغذائيين مفيدًا إذا كنت تعاني من نقص فيهما.

مخاطر المكملات

ولكن عندما تتناول المكملات الغذائية حسب توجيهات الطبيب وتحت إشرافه، فهي آمنة بشكل عام ، ومع ذلك على الرغم من تصنيفها على أنها "طبيعية"، إلا أنها يمكن أن تسبب أحيانًا آثارًا جانبية أو تتفاعل مع الأدوية التي تتناولها وعلى سبيل المثال، يمكن لجرعات عالية من مكملات زيت السمك أن تميع الدم وقد تتفاعل مع الأدوية المضادة للتخثر مثل الوارفارين (الكومادين).

في بعض الأحيان يمكنك الإفراط في تناول الطعام وتناول الكثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات وبعض الفيتامينات - مثل B وC - قابلة للذوبان في الماء وهذا يعني أنه إذا تناولت الكثير منها، فسيقوم جسمك بطرد الفائض ومع ذلك، يمكن للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE وK أن تتراكم في جسمك إلى درجة تصبح فيها ضارة، لذا استشر طبيبك بشأن الكميات الآمنة.

أخيرًا، لا تخضع المكملات الغذائية لنفس عملية الموافقة الصارمة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) مثل الأدوية و يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراجعة كل دواء والموافقة عليه للتأكد من فعاليته وأنه آمن و بالنسبة للمكملات الغذائية، قد لا تكون المكونات المدرجة على الملصق هي نفسها الموجودة في الزجاجة.

كيفية تناول المكملات الغذائية بأمان

إذا كنت ترغب في تجربة المكملات الغذائية، فاستخدمها كإضافة لأدوية التهاب المفاصل، وليس كبديل فلا ينبغي أبدًا أن تحل محل الأدوية، فهي الطريقة الوحيدة المؤكدة لإبطاء تلف و التهاب المفاصل.

استشر طبيبك دائمًا قبل تجربة أي مكمل جديد للتأكد من أنه مناسب لك، وأنك تتناول جرعة آمنة.